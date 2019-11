IN PHOTOS: SAC Performers Embrace Their Roots with Social Dance

Lifestyle

Multimedia

Top Stories Ashley Ramynke 167

Ashley Ramynke / el Don

Ashley Ramynke / el Don

Ashley Ramynke / el Don

Ashley Ramynke / el Don

Ashley Ramynke / el Don

Ashley Ramynke / el Don

Ashley Ramynke / el Don

Ashley Ramynke / el Don

Ashley Ramynke / el Don

Ashley Ramynke / el Don

Santa Ana College’s Dance Department presents Roots/Branches…Embracing Our Past and Present Nov. 14, 15 and 16 at 7:30 p.m. in Phillips Hall Theatre. Tickets are $5 for students and $9.99 GA. Purchase them by clicking here.