Próximos cambios para las elecciones del 3 de noviembre

Con el día de las elecciones a menos de 40 días, el Condado de Orange se prepara para abrir 167 centros de votación en todo el condado, incluyendo uno en el gimnasio de Santa Ana College.

A partir de las primarias de marzo 2020, los centros de votación han reemplazado a los centros electorales tradicionales en California. A diferencia de las encuestas del pasado, los nuevos centros permiten a los electores emitir su voto en cualquier lugar, en vez de un lugar de votación asignado.

Los electores pueden usar cualquier centro de votación más conveniente para votar y también permiten a los electores verificar y hacer cambios en su partido afiliado, e incluso registrarse el mismo día. A los electores elegibles se les dará un formulario de registro de electores para llenar, y luego una boleta. Su voto será contado una vez que su registro sea verificado por el condado.

Algunos lugares abrieron tan pronto como 11 días antes de las primarias de marzo, pero debido al COVID-19, todos los centros abrirán a partir del 30 de octubre. Y estarán abiertos de 8 a.m. a 8 p.m., con la excepción del día de las elecciones, 3 de noviembre. El último día los centros de votación abrirán una hora antes, a las 7 a.m.

Otro cambio para las próximas elecciones debido a COVID-19 es la distribución del correo en las papeletas. El 5 de octubre, todos los californianos registrados para votar recibirán un correo en la boleta, incluso si no han optado previamente por recibir uno. Las papeletas pueden enviarse por correo, ser entregados en los centros de votación o entregados en cualquiera de las casi 200 casillas seguras en todo el condado.

Para aquellos que aún no se han registrado para votar, el 19 de octubre es el último día para pre-registrarse. A partir del 20 de octubre, el registro de electores se procesará como registro en el mismo día.

Para obtener información sobre cómo registrarse, encontrar ubicaciones de centros de votación y sitios de casillas, y otras preguntas frecuentes, visite el sitio web del Registro Electoral del Condado de Orange.

