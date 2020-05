Consejos malos: Desenmascarando los rumores locales de coronavirus

A medida que la pandemia COVID-19 continúa, todos estamos consumiendo una avalancha de información de todas las direcciones — algunas fácticas, otras especulativas, otras que cambiarán cuando se publique la próxima ronda de estudios virales.

Ya se trate de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el ayuntamiento o el mejor amigo de su tía abuela Sally en Facebook, todo el mundo tiene recomendaciones sobre cómo mantenerse a usted y a su familia a salvo.

Aquí hay algunos de los malos consejos más comunes que se transmiten en el Internet. Lo desglosamos y le damos los hechos detrás de cada uno:

No te molestes con las máscaras de tela

Expertos en salud de todos los niveles han confirmado que COVID-19 se propaga a través de gotas infectadas expulsadas de nuestra boca y narices cada vez que tosemos o estornudamos, pero también cuando hablamos, nos reímos e incluso respiramos.

Sólo las máscaras N95 te protegen de las partículas entrantes. Las máscaras quirúrgicas y las máscaras de tela recomendadas para uso general están destinadas a evitar que puedas infectar a otros. En respeto a las cubiertas faciales caseras, el CDC “aconseja el uso de revestimientos simples de la cara de tela para frenar la propagación del virus y ayudar a las personas que pueden tener el virus de transmitirlo a otros”.

No te molestes en desinfectar, sólo lávate las manos

El jabón de manos y el desinfectante funcionan de diferentes maneras. Mientras que el objetivo del desinfectante es matar los virus y bacterias y dejar sus cadáveres en sus manos, jabón, por el contrario, simplemente los elimina por completo. El desinfectante de manos es bueno si estás fuera y un fregadero no está disponible, pero simplemente no es tan efectivo como una lavada de 20 segundos.

No te preocupes, es como la gripa

No, no lo es. Aunque comparten algunas similitudes como fiebre, dolores y tos, hay varias diferencias importantes.

Por un ejemplo, son de diferentes familias de virus. Mientras que la gripa es un virus de la influenza, COVID es un coronavirus, y es un pariente del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), y el resfriado común.

Otra gran diferencia es el tiempo que puede ser contagioso sin mostrar síntomas. Por lo general, la gripa solo es contagiosa a lo sumo desde un día antes de que aparezcan los síntomas hasta una semana después del inicio de la enfermedad, aproximadamente ocho días como máximo. Con COVID puede propagar el virus hasta dos semanas antes de que sepa que esté enfermo.

La tasa de mortalidad de COVID también está demostrando ser más alta. Los CDC estiman que la gripa infectó hasta 56 millones de personas y mató hasta 62.000 desde octubre de 2019 hasta el 4 de abril de 2020.

La novela Coronavirus ha sido rastreada en los Estados Unidos por la Universidad Johns Hopkins durante aproximadamente la mitad de ese tiempo, tiene poco menos de un millón de casos reportados, pero ya 55.000 muertes.

El calor del verano matará al virus

Desafortunadamente, no, al menos no de ninguna manera significativa. Aunque es cierto que la mayoría de los virus son más débiles en el calor (no mueren), el clima caliente realmente sólo reduce el tiempo que el virus puede vivir fuera del cuerpo en las superficies y permanecer en el aire. Según la Organización Mundial de la Salud, el calor puede ralentizar la propagación, pero no lo elimina.

La temperatura debe ser de unos 160 grados para matar eficazmente virus y bacterias, por lo que mientras que el ciclo caliente en la lavadora funciona muy bien para desinfectar la ropa y la ropa de cama, el sol de California no regresara la vida tal como la conocemos.

La ingesta de desinfectantes matará al virus desde el interior

Por favor, no hagas esto. Nunca. Desde los comentarios hechos por el presidente Trump hasta los “Miracle Cures” en Internet, ha habido un aumento en el aparente enfoque de “matarlo desde dentro”. Esa es una idea objetivamente terrible.

El cloro, así como muchos otros productos químicos de limpieza, pueden causar quemaduras químicas graves y la muerte si se bebe, incluso diluido con agua. El alcohol isopropílico, el tipo utilizado en los desinfectantes, puede causar intoxicación grave por alcohol y la muerte por pequeñas cantidades. Estas botellas no están cubiertas con etiquetas de advertencia por diversión.

Otra cosa que considerar es dónde vive el virus una vez que entra en su cuerpo. Los virus buscan células particulares en el cuerpo dependiendo de sus necesidades, y una vez allí, secuestran esas células y las utilizan para replicar, inundar y abrumar su sistema inmunológico. Los estudios actuales sugieren que al igual que su primo SARS, COVID usa las células que se encuentran en los pulmones. Nada que entre en el tracto digestivo tendría el contacto directo necesario para que el cloro o el alcohol funcionen.

El distanciamiento social ni siquiera ayudará

El distanciamiento social no es un concepto nuevo. Durante la pandemia de gripa de 1918-19, muchas ciudades se apresuraron a averiguar cómo combatir la mayor emergencia médica en la memoria. Mientras que ciudades como Los Angeles y St. Louis cerraron sus ciudades de manera similar a la que ahora enfrentamos, otras como San Francisco y Filadelfia trataron de mantener el tiempo de cierre al mínimo y confiaron en máscaras. Como resultado, las ciudades que lucharon contra el distanciamiento social vieron mayores números de muertes que sus contrapartes.

Sólo los ancianos y aquellos con condiciones preexistentes necesitan ponerse en cuarentena

Más o menos. Si abandonamos el distanciamiento social y reanudamos la vida con normalidad, dejando que el virus sigue su curso como lo haríamos con la gripa, para muchos, sería una inconveniencia conseguirla, pero se recuperarían. Si bien es cierto que los mayores de 55 años son más propensos a la infección y la muerte por coronavirus, en el Condado de Orange, las personas menores de 55 años representan más del 60% del total de casos y aproximadamente una cuarta parte de todas las muertes.

El término “condición preexistente” también ha sido estereotipado para representar a las personas que ya están débiles, enfermizas y una carga para el sistema de salud cuando simplemente no es cierto. Los asmáticos y los diabéticos, dos de las afecciones preexistentes de alto riesgo, representa aproximadamente el ocho y el diez por ciento de la población estadounidense, respectivamente. Es aproximadamente una de cada diez personas de solo dos condiciones en la lista de alto riesgo de los CDC. Los sobrevivientes de cáncer y los receptores de trasplantes, dos grupos más en riesgo, han luchado con uñas y dientes para vivir.

Ahora ten en cuenta cuántos de nuestros padres y abuelos tienen más de 55 años. Estas cifras no son extraños desconectados ya al borde de la muerte, estas son las vidas de las personas que amamos.

Traducciónes por Laura Diaz