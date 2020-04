‘Nunca habíamos visto algo así’: Entrevista de COVID-19 con el alcalde de Santa Ana Miguel Pulido

Santa Ana Mayor Miguel Pulido speaks during a City Council meeting at City Hall on Tuesday evening, June 6, 2017. Jeff Antenore / Voice of OC

Personalmente, Alcalde Pulido, ¿cómo están usted y su familia lidiando con esta crisis?

Mi familia y yo estamos bien. No estoy muy preocupado por ellos. Pero mira, personas de todas las edades pueden morir de este [virus] y no estamos examinando lo suficiente. Todavía tenemos demasiadas transmisiones que ocurren. Lo sé. Le pido a la gente que haga distanciamiento social y todo, pero también creo que deberíamos usar máscaras cada vez que estemos afuera. Deberíamos usar guantes siempre que podamos. Tenemos que entender que el virus puede estar en cualquier lugar y en todas partes y mucha gente va a morir porque no estamos siendo lo suficientemente cuidadosos.”

Mientras el condado se prepara para una oleada de casos COVID-19, ¿cuál es el mayor problema que cree que enfrenta la ciudad de Santa Ana en este momento?

Nuestra densidad. Somos la cuarta ciudad más densa del país. Tenemos Nueva York seguido de San Francisco, seguido de Chicago, y luego Santa Ana. Así que tengo al máximo 18.000 personas por milla cuadrada. Es mucha gente y esa densidad podría ser un problema. Así que tenemos que mantener la distancia social, tenemos el examen. Le pido a los doctores, a cualquiera que quiera que se examinen y empiecen a examinar a la gente. Tenemos que movernos rápidamente porque todo va demasiado despacio. Ya sabes, el… no estamos listos, como gobierno, no estamos listos para esto. Así que nosotros como personas, como individuos, tenemos que hacer las cosas y movernos rápidamente para poder abordar esto de una manera en la que podamos hacer una diferencia.

Dado que alrededor del 45 por ciento de la población es de origen extranjero y algunos residentes son indocumentados, ¿qué medidas está tomando la ciudad para ayudar e informar a estos residentes que pueden tener miedo del gobierno o tienen desafíos para navegar por las regulaciones vigentes en este momento?

Estoy haciendo todo lo que puedo. Espero que muchos lean esta entrevista que estamos haciendo aquí. Sabes que estamos haciendo alertas Nixle, estamos en Facebook, Twitter, todo lo que podemos, estamos poniendo las cosas para la prensa, estamos poniendo cosas en el Canal Tres, estamos tratando de comunicar el mensaje a todo el mundo. Le digo a la gente que no vaya a los parques, pero salen de todos modos. Si vas a los parques, no dejes que tus hijos jueguen en el área de juegos infantiles. Cuando juegan en el patio de recreo, podrían estar infectados porque otro niño estaba allí anteriormente y jugaron en el patio de recreo y [el virus] puede ser transmitido. Así que estamos haciendo absolutamente todo lo que podemos.

Incluyendo, tuve una llamada de negocios esta mañana con los negocios más grandes aquí en el condado, en realidad en la ciudad, y les digo a todos que usen prácticas seguras. Estamos poniendo una guía hoy para los restaurantes y cualquier área de manipulación de alimentos. Les pedimos que usen guantes, máscaras y/o desinfectantes. Si van a desinfectar constantemente, eso es bueno. Es bueno desinfectar constantemente, pero creo que los países que usan máscaras por lo general están haciendo mejor que los [países] que no lo hacen. Pero ¿de dónde saca la gente las máscaras? Estoy tratando de trabajar con vendedores y fabricantes y el sector privado para conseguir un montón de máscaras por ahí, rápidamente, para que la gente comience a usar máscaras.

Sabes que lo que hagamos no es suficiente. Tenemos que adelantarnos a esta curva y es algo difícil de hacer. Le pido a la gente que haga más distanciamiento social, eso es muy importante. Es una de las pocas protecciones que tenemos. Sabes, desafortunadamente, cuando la gente estornuda o tose, o incluso cuando hablas, el aire sale de tu boca, y si estás infectado, puede tener el virus. El virus puede aterrizar en algo y luego lo tocas o puedes respirar. Eso es aún peor. Sé de un médico en L.A. que escuché ayer que se examinó, que consiguió un kit de pruebas, comenzaron a probar para ver si el kit era preciso o no, probaron algunos de los cuerpos dentro del hospital, algunos de los cadáveres, y todos los cadáveres dieron positivo. Así que estoy apoyando y apoyando firmemente una prueba basada en la sangre, es una prueba que usted agujera su dedo como lo hace en una prueba diabética, y usted se examina. En la universidad, tenemos que estar probando, ya sabes, necesitamos a nuestros socorristas, necesitamos que todos prueben.

Uno de los grandes peligros que se enfrenta Santa Ana es que menos del 20 por ciento de la población menor de 65 años tiene seguro médico. ¿Cómo aborda una ciudad de este tamaño y alcance los problemas relacionados con la salud de sus ciudadanos no asegurados, especialmente durante el distanciamiento social y COVID-19?

Es extremadamente difícil. Acabo de salir de una llamada con Ultimate Medical Services, ya sabes, son muy activos aquí en la ciudad. Están pidiendo dinero y estamos considerando una contribución a ellos porque están dando servicios gratuitos a la gente que acabamos de discutir, donde no tienen la habilidad de hacerse exámenes o ser diagnosticados o ir a hablar con alguien. Así que estamos tratando de abrir clínicas gratuitas de atención comunitaria donde la gente puede ir. Pero por supuesto, eso es peligroso. No quieres que la gente se reúna allí, aun que seas rico, aun que tengas seguro o no, la manera de evitar el virus es distanciándose y sé que es difícil hacerlo. ¿Cómo comes? Alguien tiene que ir al supermercado. Cuando van al supermercado, ¿qué pasa ahí? Ahí es donde estamos tratando de enfocarnos en este momento, el cambio de transmisión, porque si nadie se lo da a nadie más, cuando llegue ese día, entonces venceremos al virus.

El virus sólo dura 14 días. La única forma en que permanece vivo es saltando de persona a persona a persona y luego se lo da a otro, y por supuesto tenemos una pandemia. Si nos fijamos en California y miran a Santa Ana, estamos haciendo mejor que otras áreas. Como en Nueva York, por ejemplo, no significa que no podamos hacerlo mejor de lo que estamos haciendo ahora, por supuesto que podemos y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, pero no estamos tan asustados ni tomamos precauciones como necesitamos. Todavía salgo a los parques y veo a mucha gente, especialmente los jóvenes, fingiendo que nada está pasando. Ya sabes, están patinando, están corriendo, están haciendo lo que sea, y eso no es lo que necesitamos.

Lo que necesitamos es que todos, ahora mismo, tengan mucho cuidado. Si no es por ellos mismos, por sus seres queridos. Porque algunas personas dicen ‘soy joven, no me va a pasar nada. Si lo consigo, lo superaré. Soy duro.’ Pero esa no es la actitud. La actitud que tienes va a dar [el virus] a otras personas y alguien en tu familia va a morir. Así que hagámoslo todos. Protejamos a los demás, ya sabes, estando a salvo nosotros mismos. Pero es una situación muy, muy difícil lo que estás describiendo, somos conscientes de eso, por eso estamos tratando de presionar tan fuerte. Estoy tratando de que los sectores privados intervengan. Todos estos médicos privados, oficinas, tenemos muchos médicos en toda la ciudad. Tienen clientes. Quiero decir, esta gente se está comprometiendo sin importar quién sea, se ha ido a alguien en algún momento. Tratando de conseguir que esas personas, sean quienes sean esos médicos o proveedores de servicios, tratando de conseguirlos para que puedan abordar esto cuando sean visitados. Así que estamos tratando de, de nuevo, tenemos llamadas de gente que quiere conseguir guantes, tratando de conseguir máscaras. Tengo los consultorios médicos que me llaman preguntando donde se hacen exámenes. Esto es lo que está pasando.

Y puede que no lo tengamos por mucho tiempo. No hay garantía de que lo tengamos en menos de un año. Para entonces, mucha gente podría estar muerta. Quiero decir, has ido a las estadísticas del coronavirus del sitio web. Mira las estadísticas del coronavirus. Mira todas esas curvas. Incluso las curvas logarítmicas están subiendo. Creo que tenemos mucha más infección en la ciudad aquí de lo que creemos. No tenemos suficientes exámenes. Y estoy tratando de traer exámenes baratas y disponibles. Tenemos que examinar a nuestra gente sin hogar, tenemos que examinar a todos los socorristas, tenemos que examinar la cárcel. Tenemos 500 personas en la cárcel. Eso es como un plato de petri. Solo tienes que infectar a una persona y ahí vas a tener 500 casos dentro de la cárcel de la ciudad. ¿Y luego qué haces?

Así que necesitamos pruebas agresivas e inmediatas. Pruebas agresivas e inmediatas y, por desgracia, para eso, no hay dinero en el presupuesto para ello. Es algo que el gobierno federal o estatal o del condado debería hacer, pero no lo están haciendo. Sabes, hay muy, muy, muy pocas pruebas en marcha y tenemos que encontrar una manera de acelerarlo. Así que estoy tratando de recaudar dinero de una organización privada, al igual que el alcalde de Anaheim, al igual que otros. Estoy en contacto con el Big 13. Somos la undécima ciudad más grande del estado, así que a menudo nos reunimos por teléfono, al igual que tú y yo estamos hablando, y hablamos entre nosotros sobre lo que están haciendo las diferentes ciudades. Y tenemos una marea que viene hacia nosotros y nuestra principal defensa es el distanciamiento social. Esa es nuestra arma más grande que tenemos para luchar contra ella. Porque recuerda, la única forma de conseguirlo es de la gente. La gente es portadora, tocan algo, luego tocas lo mismo que tocaron como si fueras a la tienda, tocas un mostrador, tocan el mostrador, puedes conseguirlo o alguien estornuda, respiras el aire, puedes conseguirlo. Así que este es un muy, muy… Nunca habíamos visto algo así.

Médicamente, ¿cómo es la planificación de la ciudad en términos de gestión de crisis y seguridad? ¿Hay suficientes suministros y camas de hospital y personal médico para mantener a nuestros ciudadanos a salvo?

Bueno, lo principal es que estamos tratando de mantener a nuestros socorristas respondiendo. Recuerde, nuestra seguridad pública y poder… ya sabes, hacer una llamada de la policía y ser capaz de responder a esa llamada de la policía. Que a través de los bomberos, cualquiera tiene un problema, los paramédicos, etc. y responden y eso es lo principal que estamos haciendo. Sin embargo, ahora estamos entrando en la salud pública, que no es típicamente lo que hacen las ciudades, pero en este caso, porque el condado está casi ausente. Están haciendo 80 pruebas al día. 80 pruebas al día en un condado de 3 millones de personas. ¿Estás bromeando? Sabes, necesitamos hacer cien mil pruebas al día en todo el condado para conseguir un análisis de esto y para averiguar dónde está, cómo lo contenemos. Ya hemos pasado de la contención a la mitigación. Contención significa que estás tratando de limitarlo. La mitigación significa que estás poniendo la bandera blanca y estás dando vueltas a los vagones. Ya estamos en ese modo oficialmente aquí en el condado. Ya estamos en el modo de mitigación. Así que la única manera de vencerlo de nuevo es, creo, traer al sector privado y avanzar, ya sabes, muy agresivamente y muy rápidamente y poder probar en grandes cantidades, pero tenemos que empezar con todo, quiero decir que estoy hablando con Northgate Market, por ejemplo, tratando de conseguir que todos ellos prueben a todos sus empleados. Porque, ¿qué pasa si vas a la tienda y compras algo de comida y está contaminado? Porque los cajeros están contaminados, porque están enfermos y no saben que están enfermos porque no han sido probados porque nadie ha sido probado.

Quiero decir, las pruebas son sólo la punta del iceberg. La mayoría de las personas no han sido probadas. En general, la mayoría de las personas no han sido probadas. Así que eso es lo que estoy diciendo, distanciamiento social, máscaras, no puedes lavarte las manos con suficiente frecuencia. Lávese las manos ocho veces al día. Cada vez que hagas algo, lávate las manos. Cada vez que sales de tu casa estás tomando tu vida en tus propias manos porque no sabes lo que vas a encontrar. No sabes quién va a tener el virus y quién no. Sé que la gente tiene que irse a veces, pero cuando lo hago, como cuando voy de compras trato de asegurarme de que todo el mundo lleva guantes como las cajas registradoras, les pido que hagan eso, usando máscaras. Y cuando vuelvas a casa, trata de limpiar la comida antes de traerla a la casa. Ya sabes, comprar un poco de lejía con una esponja y limpiarlo, desinfectarlo porque se puede conseguir una caja de Kellogg’s Corn Flakes. ¿Qué sucede si la caja tiene el virus? Sales, compras cereal, lo traes a casa, tiene el virus, lo tocas, te lo comes, ahora tú tienes el virus. Ni siquiera sabes cómo lo conseguiste. La mayoría de las personas que lo están consiguiendo no saben cómo lo consiguieron. Ya sabes, porque es algo tan invisible y es tan fuerte. Puede durar días en la superficie. Así que la única manera de matarlo es la luz del sol, lavarse, el jabón lo mata, el alcohol lo mata, tenemos que estar matándolo constantemente y mantenernos a salvo y asumir que la gente lo tiene. No asumas que la gente no lo tiene. Supongamos que otras personas lo tienen y protégete. No te acerques a la gente. Estar ahí fuera lo menos posible. Hasta que hagamos que la mayoría de la gente se haga la prueba, y lo haremos, empezaremos a probar cada vez más y más, pero hasta que la mayoría de la gente se haga la prueba, no tenemos idea de lo que está pasando y eso es un peligro real.

Y para la universidad, creo que es una situación difícil porque ¿qué es la universidad? Es como una incubadora, potencialmente. Sabes, la universidad, mi hijo va a SAC y él está diciendo, ‘Papá, ¿por qué no está bien que 50 personas se junten, pero está bien que 40 de nosotros estemos empacados como sardinas en un aula?’ y que cuando llegué al canciller, hablé con algunos de los miembros de la junta, y dije ‘Mira, sé que es doloroso. Sé que no quieres hacerlo, pero vas a tener que hacerlo. Vas a tener que cerrar por un período de tiempo y lo hicieron. Lo hicieron y es el movimiento correcto para hacer y es un movimiento muy difícil de hacer, pero es el movimiento correcto para hacer en este momento. Hasta que tengamos el control y cuando no tengamos el control, eso es lo correcto.

Traducciones por Laura Diaz